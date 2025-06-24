H SEAJETS διέθεσε χωρίς αμοιβή δύο επιπλέον πλοία της για να μεταφέρουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χίο

Ενισχύονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται στη Χίο με την κινητοποίηση σημαντικών μέσων και δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα η SEAJETS διέθεσε χωρίς αμοιβή δύο πλοία, το AQUA BLUE το πρωί της Δευτέρας καθώς στις 11.00 απέπλευσε από το λιμάνι της Καβάλας ενώ στις 16.30 αναχώρησε και από το λιμάνι του Πειραιά το AQUA JEWEL με επιπλέον ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα.

Ήδη από χτες, Κυριακή, το ταχύπλοο "SUPERRUNNER JET 2" της SEAJETS, είχε μεταφέρει και αυτό ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα στη Χίο.

