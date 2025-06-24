Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η συζήτηση, η οποία έχει ανοίξει για μια γενικευμένη παγκόσμια κρίση, ακόμη και για χρήση πυρηνικών, έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση σε όλον τον πλανήτη. Η Ελλάδα προετοιμάζεται επίσης για κάθε ενδεχόμενο, ωστόσο οι ιδιώτες φαίνεται να έχουν αναλάβει πιο... προχωρημένες πρωτοβουλίες, κατασκευάζοντας πυρηνικά καταφύγια, στην περίπτωση που οι ηγέτες του κόσμου επιλέξουν την τρέλα της... καταστροφής.

Ο Θωμάς Χούσος, ειδικός στην κατασκευή καταφυγίων, αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Βασίλη Κουφόπουλο, ότι σαφώς έχει αυξηθεί η ζήτηση για την κατασκευή καταφύγιων από την περίοδο του φθινοπώρου μέχρι σήμερα. «Ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον και αντιλαμβάνεται την εγγύτητα του πολέμου. Με πολύ απλά νούμερα να σας μιλήσω, ο πόλεμος στην Ουκρανία απέχει στην Ελλάδα όσο απέχουν τα Ιωάννινα από την Κω και ο πόλεμος στο Ισραήλ από την Ελλάδα απέχει όσο απέχει η Θεσσαλονίκη από το Ηράκλειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε μια ανάσα μακριά από τον πόλεμο», αποκαλύπτει ο Θωμάς Χούσος και συνεχίζει:

«Μέσα σε 1 εβδομάδα, μετά και από τα τελευταία γεγονότα σε Ιράν και Ισραήλ, έχουμε ήδη 6-7 καινούργια αιτήματα για καταφύγια, είτε είναι καινούργιες κατασκευές σε νεοδημιούργητα κτίρια, είτε είναι κατασκευές υφιστάμενων χώρων, όπου υπάρχουν και κάποιοι πελάτες με υπόγεια και γκαράζ τα οποία προσπαθούν να μετατρέψουν σε καταφύγια».

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των καταφυγίων, διευκρίνισε ότι ένα πυρηνικό καταφύγιο μάς προστατεύει από μια πυρηνική βόμβα, βιοχημικούς παράγοντες, συμβατικό βομβαρδισμό, αλλά θα μας προστατέψει και από περιπτώσεις βιομηχανικών ατυχημάτων αν παραχθούν για παράδειγμα τοξικά νέφη.

Τι περιλαμβάνει η κατασκευή ενός πυρηνικού καταφυγίου

Πόσα μέτρα κάτω από τη γη τοποθετείται ένα πυρηνικό καταφύγιο και τι περιλαμβάνει η κατασκευή του;

«Ένα πυρηνικό καταφύγιο μπορεί να βρίσκεται δύο μέτρα ή και πολλά περισσότερα κάτω από τη γη, αναλόγως από τι θέλει να προστατευτεί κάποιος. Για ένα τυπικό οικιακό καταφύγιο, το βάθος μπορεί να είναι δύο με τρία μέτρα. Κατασκευάζεται από ενισχυμένο μπετόν και περιλαμβάνει ειδικές πόρτες, οι οποίες προστατεύουν από τα ωστικά κύματα και τη ραδιενέργεια. Το ίδιο και το σύστημα εξαερισμού. Προστατεύει και από τα ωστικά κύματα με ειδικές βαλβίδες, αλλά φιλτράρει και 100% τον εισερχόμενο αέρα στον χώρο του καταφυγίου από βιοχημικούς παράγοντες και ραδιενεργά κατάλοιπα. Αυτά τα φίλτρα μπορούν να λειτουργούν για μήνες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει για μία μέρα, ή για μία βδομάδα και θα πρέπει να αλλαχθεί. Είναι κατασκευασμένα για να μπορούν να δουλεύουν ασταμάτητα για μήνες» εξηγεί ο κ. Χούσος.

Όσον αφορά τον χώρο που θα έχει διαθέσιμο ο ιδιώτης και η οικογένειά του...

«Ένα τυπικό καταφύγιο μπορεί να διαθέτει ένα ενιαίο δωμάτιο στο οποίο θα βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που θέλουμε να προστατεύσουμε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορεί να κατασκευαστεί κάτι το οποίο να είναι σαν ένα διαμέρισμα, απλά να είναι υπόγειο και να είναι σφραγισμένο. Αυτό δηλαδή είναι καθαρά θέμα των αναγκών και των προδιαγραφών που θέτει ο καθένας».

Προμήθειες σε νερό και τροφή

«Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές και νερό, το οποίο έχει διάρκεια ζωής 10 έτη και μπορεί να βρίσκεται μέσα στο καταφύγιο. Για το θέμα της αποχέτευσης συνήθως στα απλά καταφύγια έχουμε ξηρή τουαλέτα ή χημική σε μία θυρίδα ή μπορεί κάποιος να έχει θέσει υψηλότερα τον πήχη των προδιαγραφών και να υπάρχει αποχετευτικό σύστημα σφραγισμένο.»

Πώς γίνονται, όμως, οι προμήθειες των τροφίμων και του νερού;

Γίνονται αμέσως μετά ή και λίγο πριν την κατασκευή του καταφυγίου και τοποθετούνται μέσα στο καταφύγιο. Υπάρχει, όμως, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθώς έχουν ημερομηνία λήξης 10 χρόνια.

«Με τα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχει άδεια για καταφύγιο. Το καταφύγιο είναι ένας απλός χώρος, μία αποθήκη που κατασκευάζεται για να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο σκοπό. Πρόκεται για ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία και να δώσει ίσως και κίνητρα στους πολίτες για την κατασκευή των καταφυγίων. Υπάρχει ένα κενό το οποίο μπορεί να καλυφθεί με κάποιες οδηγίες από την πολιτεία. Και να δοθούν ενδεχομένως και κάποια αντισταθμιστικά οφέλη στο να κατασκευάσουμε ένα καταφύγιο», πρόσθεσε ο κ. Χούσος.

Πόσο πάει το... τετραγωνικό ενός πυρηνικού καταφυγίου

«Δεν θα σας μιλήσω με το τετραγωνικό, διότι αυτό είναι καθαρά θέμα των προδιαγραφών που θέτει ο καθένας. Ένας πολίτης, ο οποίος θέλει σε μία νεόδμητη μονοκατοικία να κατασκευάσει ένα καταφύγιο, θα μπορούσε να υπολογίσει ένα έξτρα κόστος περίπου 60 με 70.000 ευρώ. Αλλά βέβαια αυτό εάν το μεταφέρουμε σε μία πολυκατοικία, το κόστος επιμερίζεται στους 10, 15, 20 ιδιοκτήτες καθιστώντας το πολύ πιο προσβάσιμο.

Επίσης, είναι ένα θέμα το οποίο συζητούν διάφοροι πολίτες, οι οποίοι έχουν παλιά καταφύγια σε παλιές μονοκατοικίες και θέλουν να τα αναβαθμίσουν εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτοί οι χώροι μπορεί να κατασκευαστούν και για χρήση καταφυγίου. Εννοείται θα πρέπει να υπάρξει μελέτη από μηχανικό. Δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα και να βάλει ό,τι θέλει, αλλά σε γενικές γραμμές γίνονται τα πάντα και δεν είναι κάτι που απευθύνεται στους πολύ πλούσιους» κατέληξε ο κ. Χούσος.

Πηγή: skai.gr

