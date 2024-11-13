Μίμης Ανδρουλάκης: «…οι προβολείς του τανκ μου κλείνουν τα μάτια. Δεν βλέπω τίποτα…»

«Εδώ Πολυτεχνείο». Ο Μίμης Ανδρουλάκης για πρώτη φορά, μπροστά σε ένα μικρόφωνο αφηγείται λεπτομερώς την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια κατάθεση ψυχής για τον ιστορικό Νοέμβριο του 1973. Μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του, φωτίζει μοναδικά τις ημέρες εξέγερσης και αντίστασης στη Χούντα.

Σε αυτό το podcast, περιγράφεται η τρίτη μέρα, η κορύφωση της αντίστασης στη Χούντα και η εισβολή του τανκ «…οι προβολείς του τανκ μου κλείνουν τα μάτια. Δεν βλέπω τίποτα…».

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή-Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

Σύνθεση πρωτότυπου σήματος: Νίκος Χατζηιωαννίδης

Πηγή: skai.gr

