Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μίμης Ανδρουλάκης: «…οι προβολείς του τανκ μου κλείνουν τα μάτια. Δεν βλέπω τίποτα…»

Μια κατάθεση ψυχής για τον ιστορικό Νοέμβριο του 1973 από τον Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίος περιγράφει την κορύφωση της αντίστασης στη Χούντα και την εισβολή του τανκ

Μίμης Ανδρουλάκης

«Εδώ Πολυτεχνείο». Ο Μίμης Ανδρουλάκης για πρώτη φορά, μπροστά σε ένα μικρόφωνο αφηγείται λεπτομερώς την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια κατάθεση ψυχής για τον ιστορικό Νοέμβριο του 1973. Μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του, φωτίζει μοναδικά τις ημέρες εξέγερσης και αντίστασης στη Χούντα.

Σε αυτό το podcast, περιγράφεται η τρίτη μέρα, η κορύφωση της αντίστασης στη Χούντα και η εισβολή του τανκ «…οι προβολείς του τανκ μου κλείνουν τα μάτια. Δεν βλέπω τίποτα…».

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή-Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου 

Σύνθεση πρωτότυπου σήματος: Νίκος Χατζηιωαννίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μίμης Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο Πολυτεχνείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark