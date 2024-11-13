Μίμης Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: «Ποιος ξεκίνησε πρώτος; Ποιος το σκέφτηκε; Κανείς δεν ξέρει»

«Εδώ Πολυτεχνείο». Ο Μίμης Ανδρουλάκης για πρώτη φορά, μπροστά σε ένα μικρόφωνο αφηγείται λεπτομερώς την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια κατάθεση ψυχής για τον ιστορικό Νοέμβριο του 1973. Μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του, φωτίζει μοναδικά τις ημέρες εξέγερσης και αντίστασης στη Χούντα.

Σε αυτό το podcast, περιγράφεται η δεύτερη μέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. «Καταιγιστικές οι εικόνες εκείνης της ημέρας. Ποιος ξεκίνησε πρώτος; Ποιος το σκέφτηκε; Κανείς δεν ξέρει. Αυτό είναι το θαύμα της αυτενέργειας, δεκάδες αγόρια και κορίτσια. Ύστερα εκατοντάδες γράφουν και μοιράζουν προκηρύξεις. Κάτω η Χούντα, Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία. Ανθρώπινο χέρι τις γράφει. Ανθρώπινα χέρια τις μοιράζουν…»

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή-Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

Σύνθεση πρωτότυπου σήματος: Νίκος Χατζηιωαννίδης

Πηγή: skai.gr

