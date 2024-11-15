Μεγάλη περιοδεία στη Λάρισα πραγματοποίησε χθες και σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κυβέρνηση συνολικά στέκεται δίπλα και θα στηρίξει με κάθε διαθέσιμο τρόπο τους ανθρώπους της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές συνέπειες του Daniel.

“Ως Υπουργός Ανάπτυξης έχω την υποχρέωση να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να στηριχθεί η περιοχή της Θεσσαλίας που τόσο έχει χτυπηθεί από τις φυσικές καταστροφές. Χρειάζεται να ανασυγκροτήσουμε την οικονομία της περιοχής, ώστε τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ, να δημιουργηθούν περισσότερες δουλειές. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει κεντρικό ρόλο στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους εκπροσώπους του Τύπου του ο κ. Θεοδωρικάκος.

Το συγκροτημένο σχέδιο στήριξης της Θεσσαλίας έχει ως εξής:

Εγκρίθηκε η ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 44 επενδυτικών σχεδίων από το χώρο του τουρισμού και της μεταποίησης και ενισχύονται με 50 εκατ. ευρώ.

Η Θεσσαλία εντάσσεται στον νέο αναπτυξιακό νόμο που θα αφορά μονάχα τις παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας και θα διοχετευθούν 300 εκατ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια. Αφορά επενδύσεις ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Επίκεινται τα αποτελέσματα για τον κύκλο της αγροδιατροφής που είχε προκηρυχθεί το 2022.

Όλες οι μεγάλες επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες υπάγεται και η Θεσσαλία, αξιολογούνται ως στρατηγικές επενδύσεις. Θα παρέχονται επιπρόσθετα κίνητρα ταχείας αδειοδότησης και χωροθέτησης.

Δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων, που θα είναι καινοτόμες, θα χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία και θα υλοποιούνται με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Συγκεκριμένα: 150 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές για το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Ακόμη 150 εκατ. ευρώ για προκήρυξη καθεστώτος μεταποίησης: 75 εκατ. ευρώ ενίσχυση και 75 εκατ. ευρώ φορολογική απαλλαγή.

Την Πέμπτη, ως επίσημος προσκεκλημένος, ο κ. Θεοδωρικάκος παραβρέθηκε στο επιχειρηματικό δείπνο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και μίλησε για τον κεντρικό ρόλο της Θεσσαλίας στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την σημαντική ενίσχυση της περιοχής. Νωρίτερα, συναντήθηκε με τοπικά στελέχη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα και τους βουλευτές Χρήστο Καπετάνο και Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη βελτίωση του κρίσιμου δείκτη του εμπορικού ισοζυγίου: “Γιατί υπάρχει ένας δείκτης που πρέπει να βελτιωθεί τάχιστα και αποφασιστικά, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Εάν μειωθεί το έλλειμμα, θα μειωθούν οι φόροι και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και η δυνατότητα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής”.

Την Παρασκευή, ο Υπουργός Ανάπτυξης επισκέφτηκε αρχικά την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Συζήτησαν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, τα μεγάλα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και θέματα κτηνοτροφικών μονάδων.

Η περιοδεία συνεχίστηκε στην εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων “Όλυμπος”, όπου ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημερώθηκε για τη δυναμικότητά της, την παραγωγή της και τους εργαζόμενους, ενώ επισκέφτηκε και τις εγκαταστάσεις της. Επόμενος σταθμός του ήταν η ΒΙΠΕ Λάρισας και η ελληνική βιομηχανία ξύλου “Alfa Wood Group”, όπου συνομίλησε με την ιδιοκτησία και τους εργαζομένους.

Ακολούθως, ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε το “Joist Innovation Park”, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο Πάρκο Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες - τεχνοβλαστοί, ενώ συνεργάζεται στενά με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια ιδρύματα. Aποτελεί επίσης έδρα του Κέντρου Ικανοτήτων «ΠΥΘeΙΑ» που χρηματοδοτείται από το Yπουργείο Ανάπτυξης και δραστηριοποιείται στον χώρο της ψηφιακής υγείας και των φαρμάκων.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο της Λάρισας, Αθανάσιο Μαμάκο. Η συζήτησή τους αφορούσε τα προβλήματα της πόλης και το συνολικό σχέδιο της Κυβέρνησης για τη στήριξη της περιοχής, αλλά και όλης της Θεσσαλίας. Τέλος, επισκέφτηκε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου συναντήθηκε με τον Πρύτανη Χαράλαμπο Μπιλλίνη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, τόνισε επίσης πως “η Κυβέρνηση, σε αυτά τα πέντε χρόνια, μείωσε φόρους, μείωσε ασφαλιστικές εισφορές και κάπως έτσι η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 9,3% και ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 28% τα τελευταία τρία χρόνια. Η Ελλάδα έχει γίνει ξανά ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, έχοντας αφήσει οριστικά πίσω της τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Επιτεύχθηκε η δημοσιονομική σταθερότητα και η πειθαρχία, ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα και κυρίως την αξιοπιστία μας. Η Ελλάδα πλέον έχει φωνή και κύρος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τα ελλείμματα της χώρας μας μειώνονται, ενώ διαχειριστήκαμε τις μεγάλες κρίσεις με θετικό και αποτελεσματικό τρόπο”.

Αναφερόμενος στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο υλοποιείται από τις 21 Οκτωβρίου μετά την παρουσίαση του σχεδίου και των προτάσεών του μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα επόμενα τρία χρόνια θα διοχετευτούν 3,3 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στην βιομηχανία. Μίλησε για τα 271 επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου με συνολικό προϋπολογισμό 858 εκατ. ευρώ, με την περιφέρεια να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ώστε να δοθεί ουσιαστική λύση και στο οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης μίλησε επίσης για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, το οποίο είναι βασικό χαρακτηριστικό του νέου παραγωγικού μοντέλου, ενώ έχει θέσει το ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της ΒΙΠΕ στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα. Πρόσθεσε πως γίνονται έργα 5 εκατ. ευρώ μέσα στη ΒΙΠΕ και τα 2,5 προέρχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. “Είναι ανοιχτοί όλοι οι δίαυλοι επικοινωνίας”, τόνισε και αναφέρθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. “Η ανασυγκρότηση πρέπει να γίνει με σχεδιασμένο και οργανωμένο τρόπο. Ό,τι διευκολύνει το επιχειρείν είναι καλό για τους εργαζόμενους, για τους πολίτες”.



