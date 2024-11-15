Με την απολογία του 39χρονου κατηγορούμενου συνεχίστηκε για 11η μέρα στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του 25χρονου οικιακού βοηθού από τη Σρι Λάνκα, η σορός του οποίου βρέθηκε, τον Φεβρουάριο του 2013, να επιπλέει στην πισίνα της πολυτελούς οικίας όπου εργαζόταν, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε στραγγαλισμό. Ως δράστης κατηγορείται ο γιος των ιδιοκτητών της βίλας, τότε στρατιώτης, που ήταν ο τελευταίος που συνάντησε το θύμα διά ζώσης, ενώ το κίνητρό του -σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα- φέρεται να ήταν σεξουαλικό.

«Είμαι αθώος. Αυτή η ιστορία είναι μεγάλο βάρος για την οικογένειά μου όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι ετεροφυλόφιλος. Δεν είχα κανένα λόγο και κανένα κίνητρο να κάνω τέτοια πράξη», ήταν η πρώτη τοποθέτηση του 39χρονου ως προς την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως που τού αποδίδεται, ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του ανέφερε: «Είμαι πιο θύμα από το θύμα, είμαι πατέρας δυο παιδιών, δεν φταίω σε κάτι».

Σε ερώτηση από την έδρα για τη δική του εκτίμηση ως προς τη δολοφονία του 25χρονου, απάντησε ως εξής: «Τον σκότωσαν γιατί κάπου ήταν μπλεγμένος. Δεν ξέρω γιατί τον έριξαν στην πισίνα. Είμαι άσχετος. Ίσως επειδή τον είδαν [...] Για ένα διάστημα πίστευα ότι ήταν κλέφτες...».

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε δει το θύμα μόλις τρεις φορές, ότι ουδέποτε πήγε στο δωμάτιό του και δεν γνώριζε το πρόγραμμά του. Για την επίμαχη ώρα της δολοφονίας, επανέλαβε ότι βρισκόταν σε ίντερνετ - καφέ όπου έπαιζε διαδικτυακό πόκερ. Δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί εάν είχε μαζί του το κινητό τηλέφωνο, ενώ σε αρκετές ερωτήσεις -επίμονες από έδρας- απάντησε με τον ίδιο τρόπο, λέγοντας ότι «η μνήμη μου μετά από τόσα χρόνια βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία».

Σε άλλη ερώτηση για το εάν γνωρίζει τον δράστη και τον καλύπτει, ο 39χρονος απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι «εάν ήξερα κάτι θα το έλεγα».

Η διαδικασία διακόπηκε για λίγη ώρα και θα συνεχιστεί με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας.

Να σημειωθεί ότι ο 39χρονος είχε αθωωθεί πριν από 3 χρόνια, αλλά ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απαλλακτική απόφαση, με συνέπεια η υπόθεση να επανέλθει, από μηδενική βάση, ενώπιον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

