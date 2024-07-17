Τη διαρκή επαγρύπνηση των κτηνοτρόφων και την ταυτόχρονη συνεργασία τους με τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας, ζήτησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατά τη διάρκεια έκτακτης συνάντησης του με κτηνοτρόφους στα Γρεβενά, με αφορμή την εμφάνιση κρουσμάτων πανώλης στα πρόβατα στην περιοχή της Καλαμπάκας.

Ο κ. Κέλλας στο πλαίσιο των άμεσων μέτρων που έλαβε η Πολιτεία, γνωστοποίησε στους κτηνοτρόφους ότι έχουν προσδιοριστεί τρεις ζώνες προστασίας: Η πρώτη ζώνη περιορίζεται στα τρία χιλιόμετρα από την περιοχή εντοπισμού του κρούσματος, η δεύτερη ζώνη επιτήρησης βρίσκεται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από την επίμαχη περιοχή και η τρίτη ζώνη έως τα 20 χιλιόμετρα, που φτάνει έως την περιοχή της Δεσκάτης Γρεβενών. Κάλεσε τους κτηνοτρόφους να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν συστήσει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και προσδιορίζονται από τα πρωτόκολλα που διαθέτει το υπουργείο και τα οποία έχουν επικυρωθεί από το αρμόδια όργανα παρακολούθησης εξάπλωσης ζωονόσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ιός της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αιγοπρόβατα στην περιοχή της Καλαμπάκας με τα κρούσματα να έχουν φθάσει τα τρία σε συγκεκριμένες μονάδες της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε, τα νοσούντα ζώα οδηγούνται στη θανάτωση και ακολούθως γίνεται υγειονομική ταφή τους. Τα υπόλοιπα ζώα της μονάδας που δεν έχουν νοσήσει μπορούν να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, αφού πρώτα για προληπτικούς λόγους το κρέας υποστεί θερμική επεξεργασία. Το δε γάλα μπορεί να καταναλωθεί αφότου γίνει υψηλή παστερίωση στους 72 βαθμούς Κελσίου.

Ο γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος ανέπτυξε στους κτηνοτρόφους το επιχειρησιακό σχέδιο του υπουργείου ζητώντας την πιστή εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων υγειονομικής προστασίας, ώστε να απομονωθούν τα κρούσματα. Ο ιός της πανώλης των προβάτων είναι ζωονόσος που ζει στην ατμόσφαιρα για 72 ώρες, μεταδίδεται από ζώο σε ζώο, αλλά μπορεί να μεταδοθεί έξω από τη μονάδα μέσω της μεταφοράς του γάλακτος. Όπως ανέφερε «μια περιοχή είναι ελεύθερη του ιού της πανώλης όταν παρέλθουν 30 ημέρες από την εμφάνιση του τελευταίου κρούσματος».

Όπως εξήγησε ο στόχος που έχει τεθεί είναι «έως τα μέσα του Φθινοπώρου, που θα έρθουν οι πρώτες γέννες των αιγοπροβάτων, να έχει εξαφανιστεί ο ιός από τις μονάδες της περιοχής. Εάν αυτό δεν γίνει κατορθωτό τότε θα υπάρξουν απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο».

Μερίδα κτηνοτρόφων που έλαβε τον λόγο ανέφεραν ότι από παλιότερες εμπειρίες τους με άλλες ασθένειες οι γαλακτοβιομηχανίες και τα τυροκομία αρνούνταν να παραλάβουν το γάλα που προέρχεται από μονάδες που βρίσκονται στην πρώτη ζώνη προστασίας των τριών χιλιομέτρων από την εξάπλωση του ιού, επικαλούμενοι το υψηλό κόστος, τόσο στην αποστείρωση των βυτίων, όσο και στην παστερίωση του γάλακτος και ζήτησαν να υπάρξουν διασφαλίσεις από την πλευρά της κυβέρνησης ως προς την διάθεση του. Ο κτηνοτρόφος Δημήτρης Μόσχος από την Καστοριά, του οποίου η φάρμα βραβεύθηκε από την ΕΕ ως η καλύτερη βιολογική φάρμα της Ευρώπης, ζήτησε να αξιοποιηθεί η εμπειρία του κορονοϊού σε ό,τι αφορά τις συνθήκες αποστείρωσης των βυτίων μεταφοράς γάλακτος που εισέρχονται στις ζώνες επιτήρησης και επεσήμανε ότι αρχίζει να παρατηρείται συγκέντρωση αδιάθετου γάλακτος στις φάρμες των κτηνοτρόφων που βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές της Καλαμπάκας, όταν οι συγκεκριμένες μονάδες αυτή την περίοδο παράγουν περί τους 50 τόνους ημερησίως.

Παρεμβαίνοντας ο υφυπουργός ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, αλλά όταν θα προκύψουν θα τα αντιμετωπίσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.