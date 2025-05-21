Ένας 17χρονος συνελήφθη από τις αρχές για τον άγριο ξυλοδαρμό του 48χρονου στα Γλυκά Νερά που ξυλοκοπήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από ανήλικους. Παράλληλα, προσήχθησαν και οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκου.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες έφτασαν στον εντοπισμό του ανήλικου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην οδό Σαλώνων, όπου δύο νεαροί, επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν άγρια, τον 48χρονο. Αρχικά τον γρονθοκόπησαν και όταν ο 48χρονος σωριάστηκε στο έδαφος, συνέχισαν να τον χτυπούν. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες το χτύπημα προήλθε από πτώση ενώ ο 17χρονος φαίνεται να χτύπησε τον 48χρονο με μπουνιά.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Θεοδόση Πάνου, ο ανήλικος φαίνεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ξυλοκόπησε τον 48χρονο επειδή είχε πειράξει την αδερφή του. Μάλιστα, όπως είπε είχε βγάλει και μαχαίρι ο 48χρονος ενώ την ώρα του ξυλοδαρμού τους μίλησε άσχημα και ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 17χρονος αναμένεται να συλληφθεί καθώς οι Αρχές έχουν αρκετά στοιχεία εναντίον του.

Πηγή: skai.gr

