Διεκόπη λόγω επεισοδίων στις 10:30 το πρωί η δίκη για τη δολοφονία του 49χρονου κυνηγού που διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο Κρήτης στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, χάρη στην αστραπιαία και ψύχραιμη παρέμβαση των αστυνομικών αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς ενώ κατέθετε ο πρώτος μάρτυρας, αδερφός του θύματος, αποπειράθηκε να επιτεθεί στον κατηγορούμενο.

Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί που τον συγκράτησαν και τον απομάκρυναν από την αίθουσα ενώ τα μέλη των δύο οικογενειών εξαπέλυαν βρισιές, απειλές και κινούνταν απειλητικά ο ένας εναντίον του άλλου αλλά και εναντίον των αστυνομικών που τους συγκρατούσαν.

Το επεισόδιο έγινε αντιληπτό σε όλο το κτήριο καθώς από τα έδρανα που μετακινούνταν, ο θόρυβος και η φασαρία ακούστηκαν στον κάτω όροφο αναστατώνοντας και τις υπόλοιπες δίκες.

Η έδρα κατέβηκε και το δικαστήριο διέκοψε ενώ τα μέλη των δύο οικογενειών απομονώθηκαν σε ξεχωριστές αυλές.

Ταυτόχρονα ζητήθηκε ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων ώστε να ξεκινήσει ξανά η δίκη.

Με απόφαση της προέδρου Εφετών η δίκη ξεκίνησε ξανά στις 11 και μάλιστα προς έκπληξη όλων, επετράπη η είσοδος σε πέντε μέλη της κάθε οικογένειας παρά την απαράδεκτη συμπεριφορά τους.

Πηγή: skai.gr

