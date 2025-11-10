Της Έλενας Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος αστυνομικός του τμήματος Νέας Ιωνίας, ο οποίος κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ο κατηγορούμενος, στον λογαριασμό του οποίου εντοπίστηκαν πάνω από 600 χιλιάδες ευρώ, σε διάστημα μόλις εννέα μηνών φέρεται να είπε στην απολογία του:

«Δεν έχω κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών. Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης. Έχω οικονομική άνεση εξαιτίας των γονιών μου με τα λεφτά των οποίων είχα μερίδιο σε κομμωτήριο και διαμέρισμα airbnb

Έχω δικαιολογήσει στις δικαστικές αρχές όλες τις συναλλαγές μου στο 100% και δεν είναι καμία παράνομη. Το λάθος μου ήταν ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου τα έπαιζα στο στοίχημα».

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή του.

«Είμαι χρόνια χρήστης ναρκωτικών ουσιών Είμαι θύμα των ναρκέμπορων. Βοηθήστε με να απεξαρτηθώ. Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου» φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ η σύζυγός του η οποία επίσης προφυλακίστηκε, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση της με ναρκωτικές ουσίες, ζητώντας από τον ανακριτή να την αφήσουν ελεύθερη για να επιστρέψει στο παιδί της.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη τέσσερα φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος, ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με όρους, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για ακόμη έναν κατηγορούμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.