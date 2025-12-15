Συνελήφθη ξανά ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Μεγάλες επιχειρήσεις για την εξάρθρωση τεράστιων κυκλωμάτων ναρκωτικών, είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα, από το πρωί βρίσκεται «στα χέρια των ελληνικών αρχών» ο επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», ενώ ρυμουλκείται από τον Ατλαντικό Ωκεανό ένα σκάφος στο οποίο είχε φορτώσει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας, κεντρικό πρόσωπο αυτής της υπόθεσης, είχε συλληφθεί το 2004 γιατί είχε αποπειραθεί τότε με ένα αλιευτικό σκάφος το «Africa 1» να μεταφέρει από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη 5,4 τόνους κοκαΐνη.

Οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου έμεινε για 20 χρόνια.

Αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2024 και έκτοτε το πρώτο πράγμα που επιχείρησε να κάνει είναι να επαναλάβει το εγχείρημα που είχε κάνει το 2005.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργήθηκε μια αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο εντοπίστηκε αυτό το αλιευτικό σκάφος στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Πριν από περίπου δύο μήνες το αλιευτικό σκάφος συμφερόντων του «Έλληνα Εσκομπάρ», απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα και κατευθύνθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Εκεί τροφοδοτήθηκε από μικρότερα σκάφη που το προσέγγισαν εν πλω για να μεταφορτώσουν κοκαΐνη ποσότητας από 3 έως 7 τόνους, 200 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας και της Βενεζουέλας.

Το αλιευτικό ξεκίνησε το δρομολόγιο της επιστροφής και οι ελληνικές αρχές, οι οποίες συνεργάζονται σε αυτή την υπόθεση με την αμερικάνικη DA, ενημέρωσαν τις δυνάμεις του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού που σταθμεύουν στη Μαρτινίκα.

Έκαναν λοιπόν ένα ρεσάλτο ανοικτά της Μαρτινίκα και ακινητοποίησαν το πλοιάριο.

Στο πλοιάριο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα.

Είναι μέλη του πληρώματος, συνελήφθησαν και οδηγούνται ρυμουλκούμενο στις ακτές του νησιού.

Όλα αυτά την ώρα που ταυτοχρόνως εξελίσσεται στην Ελλάδα η επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ».

Καθ οδόν από την Κατερίνη προς τη Νέα Μηχανιώνα συνελήφθη ακόμα ένας στενός συνεργάτης του, ο οποίος έχει φτιάξει την εταιρεία στην οποία ανήκει το αλιευτικό σκάφος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συμμετάσχει σε ένα δοκιμαστικό πλου στη Μεσόγειο λίγο καιρό πριν από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

