Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με μηχανή.
Η σύγκρουση έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη στροφή στο Πιθάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr , στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον οδηγό της μηχανής, ωστόσο τα τραύματά του ήταν πάρα πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Ο οδηγός της μηχανής ήταν ένας 32χρονος εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά.
Ο άνδρας κατευθυνόταν προς τη δουλειά του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έγινε η θανατηφόρα σύγκρουση.
Ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας το οποίο αναφέρει:
Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
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