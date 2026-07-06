Την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, προβάλλουν ως ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για την πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ στην Τουρκία έπειτα από 17 χρόνια.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο 7 Ιουλίου, ενώ πριν από την άφιξή του περίπου 1.000 μέλη του επιτελείου του – ανάμεσά τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και ομάδες υλικοτεχνικής υποστήριξης – θα βρίσκονται στην Άγκυρα, προκειμένου να συντονίσουν τις διαδρομές, τις ζώνες ασφαλείας και τον σχεδιασμό της προεδρικής αυτοκινητοπομπής.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η πρώτη στάση του Αμερικανού προέδρου θα είναι στο Ανίτκαμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου θα καταθέσει στεφάνι. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται για αρχηγούς κρατών.

Το τουρκικό δίκτυο αναφέρει ακόμη ότι κατά την άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα προγραμματίζεται επίδειξη της αεροπορικής ομάδας επιδείξεων Türk Yıldızları.

Σύμφωνα με το A Haber, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, η οποία θα ακολουθηθεί από διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

F-35, CAATSA και κινητήρες για το KAAN στην ατζέντα

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα αμυντικής βιομηχανίας και ασφάλειας.

Μεταξύ των θεμάτων που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να συζητηθούν περιλαμβάνονται:

η προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN

το πρόγραμμα των F-35

οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA

νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας

ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της Τουρκίας στη Συρία

Hurriyet: «Επί ποδός 56.000 αστυνομικοί - Σπουδαία ομάδα για τη σπουδαία Σύνοδο του ΝΑΤΟ»

Με εκτενή ρεπορτάζ καλύπτουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δίνοντας έμφαση στα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, στις διμερείς επαφές των ηγετών, αλλά και στις συλλήψεις και τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η εφημερίδα Hürriyet κάνει λόγο για «μια σπουδαία ομάδα ηγετών σε μια σπουδαία Σύνοδο του ΝΑΤΟ», δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό με τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως μεταδίδει από την Άγκυρα ο Μανώλης Κωστίδης, περίπου 56.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην Άγκυρα για την ασφάλεια της Συνόδου και την προστασία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Τα μέτρα ασφαλείας χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυστηρά, ενώ σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες ασφαλείας που είναι αρμόδιες για την προστασία των ξένων αντιπροσωπειών.

Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι πριν από τη Σύνοδο πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις δημοσιογράφων και πανεπιστημιακών, στο πλαίσιο επιχειρήσεων των τουρκικών αρχών.

Παράλληλα, μεταδίδεται ότι στο κέντρο της τουρκικής πρωτεύουσας πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις με τη συμμετοχή κομμουνιστικών οργανώσεων, οι οποίες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη διεξαγωγή της Συνόδου του ΝΑΤΟ και στην παρουσία των ηγετών στην Άγκυρα.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ενώ τα τουρκικά μέσα επισημαίνουν ότι οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.

Sözcü: «Η Ελλάδα συνεχίζει τα προκλητικά βήματα, σκάβουν τα νησιά και αποθηκεύουν όπλα»

Με τίτλο «Η Ελλάδα συνεχίζει τα προκλητικά της βήματα», η τουρκική εφημερίδα Sözcü επανέρχεται στο ζήτημα των έργων που πραγματοποιούνται σε νησιά του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα προχωρά σε υπόγειες κατασκευές και αποθήκευση οπλισμού.

Στο σχετικό δημοσίευμα, η τουρκική εφημερίδα συνοδεύει τους ισχυρισμούς της με φωτογραφίες από τεχνικά έργα, υποστηρίζοντας ότι στα ελληνικά νησιά πραγματοποιούνται εκσκαφές και κατασκευές υπόγειων εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τη Sözcü, οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου στρατιωτικής ενίσχυσης των νησιών, ενώ γίνεται λόγος για κατασκευή υποδομών που, κατά την τουρκική πλευρά, θα χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση οπλικών συστημάτων.

Το δημοσίευμα εντάσσει τις συγκεκριμένες εργασίες στο πλαίσιο των πάγιων τουρκικών θέσεων περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προχωρά σε ενέργειες που η Άγκυρα χαρακτηρίζει αντίθετες με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Το Παρίσι εξετάζει νέα προσέγγιση με την Άγκυρα»

Για νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας κάνουν λόγο τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι το Παρίσι επανεξετάζει τη στάση του απέναντι στην Άγκυρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Σύμφωνα με το CNN Türk, μετά από μια μακρά περίοδο εντάσεων, κυρίως εξαιτίας των διαφωνιών για την Ανατολική Μεσόγειο και της γαλλικής στάσης απέναντι στην Ινδία, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο επαναπροσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο δυτικές διπλωματικές πηγές, αναφέρει ότι η Γαλλία θεωρεί πλέον την Τουρκία έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, στην αλλαγή της γαλλικής προσέγγισης συνέβαλε και η πιο αποστασιοποιημένη στάση της Άγκυρας απέναντι στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια. Ως ενδείξεις αναφέρονται η πιο περιορισμένη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις δυτικές κυρώσεις, αλλά και το γεγονός ότι δεν προχώρησε σε νέες ενεργειακές συμφωνίες με τη Μόσχα.

Το CNN Türk υποστηρίζει ότι η αμυντική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες της προσέγγισης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τουρκία ενδιαφέρεται για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας κοινής παραγωγής, ενώ το Παρίσι φέρεται να επανεξετάζει τις δυνατότητες συμπαραγωγής.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στρατηγική συνεργασία που υπεγράφη μεταξύ της γαλλικής αμυντικής εταιρείας Safran και της τουρκικής Baykar.

Όπως αναφέρεται, στόχος της συνεργασίας είναι ο εξοπλισμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar TB2 με ηλεκτροοπτικά συστήματα της Safran, εξέλιξη που, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας.

Πηγή: skai.gr

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