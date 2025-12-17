Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε το σπίτι του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρου Βούγια.

Σύμφωνα με το thestival, το πρωί της Τρίτης, ο κ. Βούγιας διαπίστωσε πως άγνωστοι διέρρηξαν το διαμέρισμα στο οποίο μένει, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν από το σπίτι του κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

