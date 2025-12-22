Μήνυση σε βάρος του νεαρού τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου που προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του, ετοιμάζεται να καταθέσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Live You», η μήνυση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα και η πλευρά του κ. Μαζωνάκη ετοιμάζεται και χτίζει την επιχειρηματολογία και τις κινήσεις της.
Ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στην εκπομπή ανέφερε: «Υπάρχουν πολλά στοιχεία προς διερεύνηση. Αρχικά, αν υπήρχε σχέση επαγγελματικής εξάρτησης με τον κ. Μαζωνάκη, γιατί αν υπήρχε, τότε στέκει η μήνυση, γιατί κατατίθεται σε 3 μήνες σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν υπάρχει σχέση επαγγελματικής εξάρτησης, τότε μπορεί σε 5 χρόνια ο παθών να υποβάλλει μήνυση. Από την άλλη, όταν κάποιος σου λέει κάποια πράγματα, σε παρενοχλεί, δεν μπορείς να του πεις ‘ώπα;’. Βάζεις τη δουλειά πάνω;», ενώ σημείωσε πως «δεν θα γίνουμε δικαστήριο, τα δικαστήρια κρίνουν».
«Ουσιαστικά αυτά που καταγγέλλει ο νεαρός τραγουδιστής είναι πλημμελήματα. Έχουμε να κάνουμε με προτάσεις, αλλά υπάρχει και ένα κλειδί μέσα σε αυτές τις καταγγελίες. Η πρόταση για χρήση ναρκωτικών μέσα στο καμαρίνι, σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλλει ο νεαρός τραγουδιστής», σημείωσε ο αστυνομικός ρεπόρτερ Θεοδόσης Πάνου, τονίζοντας πως «αυτά πρέπει να αποδειχτούν».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ενδεχομένως να υπάρξει και άλλη καταγγελία τις επόμενες ημέρες κατά του γνωστού καλλιτέχνη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.