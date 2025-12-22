Μήνυση σε βάρος του νεαρού τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου που προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του, ετοιμάζεται να καταθέσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Live You», η μήνυση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα και η πλευρά του κ. Μαζωνάκη ετοιμάζεται και χτίζει την επιχειρηματολογία και τις κινήσεις της.

Ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στην εκπομπή ανέφερε: «Υπάρχουν πολλά στοιχεία προς διερεύνηση. Αρχικά, αν υπήρχε σχέση επαγγελματικής εξάρτησης με τον κ. Μαζωνάκη, γιατί αν υπήρχε, τότε στέκει η μήνυση, γιατί κατατίθεται σε 3 μήνες σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν υπάρχει σχέση επαγγελματικής εξάρτησης, τότε μπορεί σε 5 χρόνια ο παθών να υποβάλλει μήνυση. Από την άλλη, όταν κάποιος σου λέει κάποια πράγματα, σε παρενοχλεί, δεν μπορείς να του πεις ‘ώπα;’. Βάζεις τη δουλειά πάνω;», ενώ σημείωσε πως «δεν θα γίνουμε δικαστήριο, τα δικαστήρια κρίνουν».

«Ουσιαστικά αυτά που καταγγέλλει ο νεαρός τραγουδιστής είναι πλημμελήματα. Έχουμε να κάνουμε με προτάσεις, αλλά υπάρχει και ένα κλειδί μέσα σε αυτές τις καταγγελίες. Η πρόταση για χρήση ναρκωτικών μέσα στο καμαρίνι, σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλλει ο νεαρός τραγουδιστής», σημείωσε ο αστυνομικός ρεπόρτερ Θεοδόσης Πάνου, τονίζοντας πως «αυτά πρέπει να αποδειχτούν».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ενδεχομένως να υπάρξει και άλλη καταγγελία τις επόμενες ημέρες κατά του γνωστού καλλιτέχνη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.