Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πηγές ΕΛΑΣ: Η αστυνομία δεν κλείνει κανέναν δρόμο χωρίς λόγο (Εικόνες και βίντεο)

«Με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

ΕΛΑΣ

Πηγές της ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζουν πως η πραγματική κατάσταση στο οδικό δίκτυο, με τα μπλόκα των αγροτών, είναι «διαφορετική από αυτή που παρουσιάζουν ορισμένοι». 

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, οι οποίες δημοσιεύουν αντίστοιχα βίντεο και εικόνες από τα μπλόκα σε όλη τη χώρα: «Δεν κλείνει η αστυνομία κανέναν δρόμο χωρίς λόγο».

«Με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. 

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύουν πηγές της ΕΛΑΣ:

Μπλόκα

Μπλόκα 2

Μπλόκα

Μπλόκα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπλόκα αγροτών Ελληνική Αστυνομία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark