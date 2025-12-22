Πηγές της ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζουν πως η πραγματική κατάσταση στο οδικό δίκτυο, με τα μπλόκα των αγροτών, είναι «διαφορετική από αυτή που παρουσιάζουν ορισμένοι».

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, οι οποίες δημοσιεύουν αντίστοιχα βίντεο και εικόνες από τα μπλόκα σε όλη τη χώρα: «Δεν κλείνει η αστυνομία κανέναν δρόμο χωρίς λόγο».

«Με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύουν πηγές της ΕΛΑΣ:

Πηγή: skai.gr

