Αποθεώθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης χθες στην πρεμιέρα του - Βίντεο, φωτογραφίες

«Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός» είπε ο τραγουδιστής ανεβαίνοντας στην πίστα - Άνοιξε το πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα»

γιωργος μαζωνακης

Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ, λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από νεαρό τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης. 

Σε ένα κατάμεστο μαγαζί, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποθεώθηκε από το κοινό, που τον καταχειροκροτούσε, δείχνοντας την αγάπη και την υποστήριξή του. 

mazonakis

«Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός» είπε ο τραγουδιστής ανεβαίνοντας στην πίστα και ανοίγοντας το μουσικό του πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». 

Μάλιστα, σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιώργος Μαζωνάκης
