Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ, λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από νεαρό τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Σε ένα κατάμεστο μαγαζί, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποθεώθηκε από το κοινό, που τον καταχειροκροτούσε, δείχνοντας την αγάπη και την υποστήριξή του.
«Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός» είπε ο τραγουδιστής ανεβαίνοντας στην πίστα και ανοίγοντας το μουσικό του πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα».
Μάλιστα, σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».
