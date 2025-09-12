Σε συναγερμό βρίσκεται το λιμενικό νότια της Κρήτης καθώς νέα σκάφη με μετανάστες βρίσκονται εν πλω.

Περίπου 75 μετανάστες που επέβαιναν σε μια βάρκα αποβιβάστηκαν τις τελευταίες ώρες στο νησί, ενώ ένα ακόμα σκάφος με περίπου 60 άτομα έφτασε στη Γαύδο, συνοδεία σκάφους της FRONTEX.

Ένα τρίτο σκάφος με άγνωστο αριθμό μεταναστών πλέει προς τη Γαύδο και σκάφος του λιμενικού κινείται προς το μέρος του με σκοπό την παροχή βοήθειας αν αυτή ζητηθεί.

Οι αρχές σε Κρήτη και Γαύδο βρίσκονται σε ετοιμότητα καθώς μέχρι αργά το βράδυ τα άτομα αυτά αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγυιά.



Πηγή: skai.gr

