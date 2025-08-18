Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή

Τέλος έλαβε τη Δευτέρα η περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής πήρε εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο». Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν στο «Δρομοκαΐτειο» από την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν τις τελευταίες μέρες σε ανοιχτή γραμμή με τον δικηγόρο του, με τον οποίο σχεδίαζε τις επόμενες νομικές και προσωπικές κινήσεις του.

Κατά την έξοδό του, ο τραγουδιστής παρουσιάστηκε ευδιάθετος στους δημοσιογράφους τονίζοντας «σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα μια χαρά, σας ευχαριστώ για την αντιμετώπισή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο».

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, κατήγγειλε στο Star πως οι συγγενείς που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα για τον Γιώργο, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή μαζί του τα τελευταία 2,5 χρόνια.

«Υπέβαλαν το αίτημα με όλα τα νόμιμα στοιχεία, αλλά δεν έχουν φυσική ή συναισθηματική σχέση μαζί του εδώ και χρόνια. Το γεγονός ότι προχώρησαν στη διαδικασία δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να “τυλιχτεί κάποιος σε μια κόλλα χαρτί”. Όταν υπάρχει εισαγγελική εντολή, ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει τα δεδομένα, ακόμα και αν βλέπει απλώς μια συναισθηματική δυσκολία. Δεν μπορεί να αγνοήσει μια τέτοια αναφορά μέσα σε 40 λεπτά και να αφήσει το άτομο να φύγει έτσι απλά».

Με αφορμή την υπόθεση, ο δικηγόρος υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση αναθεώρηση του νομικού πλαισίου: «Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει σοβαρές αδυναμίες. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις πολιτών που οδηγήθηκαν άδικα σε ψυχιατρικές δομές για μέρες, χωρίς πραγματική αιτία. Είναι καιρός αυτό να αλλάξει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.