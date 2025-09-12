Οριοθετήθηκε η φωτιά σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στα Οινόφυτα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση, στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έκαιγε ξερά χόρτα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου. Ωστόσο, φέρεται να μην κινδύνευσε το εργοστάσιο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο με συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Οινόφυτα #Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025

