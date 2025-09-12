Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στα Οινόφυτα

Έκαιγε ξερά χόρτα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου - Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 18:10
Πυροσβεστική - ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση, στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έκαιγε ξερά χόρτα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου. Ωστόσο, φέρεται να μην κινδύνευσε το εργοστάσιο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο με συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

TAGS: Φωτιά Οινόφυτα
