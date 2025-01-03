του Μάκη Συνοδινού

Νέα διάρρηξη σε σπίτι σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, αυτήν τη φορά στην Αγία Παρασκευή.

Ειδικότερα, την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου άγνωστοι μπήκαν σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Χειμάρρας στην Αγία Παρακευή και έκλεψαν τιμαλφή και χρήματα . Σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη, ο οποίος τις ημέρες των εορτών έλειπε από το σπίτι, οι διαρρήκτες έκλεψαν 100.000 ευρώ που είχε κρυμμένα σε πατάρι, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.