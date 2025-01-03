Λογαριασμός
Διάρρηξη σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή με «χρυσή» λεία €100.000

Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου άγνωστοι μπήκαν σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Χειμάρρας στην Αγία Παρακευή και έκλεψαν τιμαλφή και χρήματα

διάρρηξη Αγία Παρασκευή

του Μάκη Συνοδινού

Νέα διάρρηξη σε σπίτι σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, αυτήν τη φορά στην Αγία Παρασκευή.

Ειδικότερα, την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου άγνωστοι μπήκαν σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Χειμάρρας στην Αγία Παρακευή και έκλεψαν τιμαλφή και χρήματα . Σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη, ο οποίος τις ημέρες των εορτών έλειπε από το σπίτι, οι διαρρήκτες έκλεψαν 100.000 ευρώ που είχε κρυμμένα σε πατάρι, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αγία Παρασκευή διάρρηξη
