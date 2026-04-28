Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε στάβλο στην Καλαμάτα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου στην Καλαμάτα, όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα σε στάβλο στην περιοχή της Δυτικής παραλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ μέχρι στιγμής το όπλο δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για Αλβανό υπήκκο, ο οποίος φιλοξενούταν σε σπίτι ομοεθνή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.