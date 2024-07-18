Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αρχάγγελο Λακωνίας

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση

UPDATE: 23:44
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στον Αρχάγγελο Λακωνίας που ξέσπασε λίγο πριν τις 20:00.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

