Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά έχει διαβιβαστεί η δικογραφία σε βάρος γυναίκας προέδρου εφετών Αθηνών, η οποία φέρεται να κάνει συστηματική χρήση ναρκωτικών ουσιών και αναμένεται να κριθεί εάν θα τεθεί στο αρχείο ή εάν θα οδηγηθεί στο ακροατήριο.

Η εν λόγω υπόθεση έχει απασχολήσει και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας, μετά από σχετική καταγγελία σε βάρος της προέδρου Εφετών Αθηνών, για αγορά από εμπόρους ναρκωτικών και συστηματική χρήση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος έθεσε την υπόθεση στο αρχείο και σε αναφορά του προς τον εποπτεύοντα εισαγγελέα εφετών, ανέφερε τους λόγους για τους οποίους δεν κίνησε ποινική διαδικασία σε βάρος της επίμαχης προέδρου εφετών.

Ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών δεν επικύρωσε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, καθώς η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να κριθεί από εισαγγελέα Αθηνών, αφού η εμπλεκόμενη δικαστής υπηρετεί στην Αθήνα και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να ερευνηθεί από δικαστή που υπηρετεί στην ίδια πόλη.

Κατά συνέπεια, η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Άρειο Πάγο για κανονισμό αρμοδιότητας, όπως λέγεται και αποφασίστηκε ότι αρμόδιο δικαστήριο να επιληφθεί της υπόθεσης είναι του Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

