Για ανθρωποκτονία από δόλο κατηγορούνται η μητέρα του 3χρονου Αγγέλου και ο σύντροφος της μετά τις νέες απολογίες τους στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου.

Οι δύο προφυλακιστέοι που κατηγορούνται πως στα χέρια τους το μικρό αγγελούδι έζησε την κόλαση επί γης, μετέβησαν κάτω από άκρα μυστικότητα την Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες και οι δύο ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο με τις αρχικές τους καταθέσεις όπου ο ένας κατηγορούσε τον άλλον για κακομεταχείριση του 3χρονου Άγγελου.

Αμέσως μετά τις καταθέσεις τους οδηγήθηκαν ξανά στις φυλακές.

Όσον αφορά το δεύτερο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον μικρό Άγγελο, προκαλεί φρίκη και αποτροπιασμό καθώς επιβεβαιώνει πως ο τρίχρονος κακοποιήθηκε βάναυσα.

Στο πόρισμα του ιατροδικαστή μάλιστα αναφέρεται πως υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τα τραύματα και ο θάνατός του μικρού αγγέλου να προήλθαν από γροθιά και στη συνέχεια έντονο ταρακούνημα.

Πένθος στο μνημόσυνο του μικρού Άγγελου

Τον μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου δεν ξέχασαν απλοί πολίτες οι οποίοι διοργάνωσαν το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του. Η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου ενώθηκε και κατέκλυσαν τον ιερό ναό όπου τελέστηκε το μνημόσυνο.

Μάλιστα η εκκλησία στολίστηκε από λουλούδια και λευκά μπαλόνια ενώ υπήρχαν κεράσματα και πολλές μαντινάδες.

Με δάκρυα στα μάτια πολίτες που δεν γνώριζαν τον Άγγελό αλλά συγκλονίστηκαν από την ιστορία του και τον βίαιο θάνατο του υποσχέθηκαν στον Άγγελο πως δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ και πως θα ζει στις καρδιές τους.



