Πρώτο τεστ για τη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων θετικό - Ποια εισοδήματα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών – εμφανώς ανακουφισμένο – ενημέρωσε ότι όλοι οι φορείς που ήταν υπόχρεοι, έστειλαν έγκαιρα τα στοιχεία που έπρεπε στην ΑΑΔΕ προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 17 Μαρτίου.



Για να μην ξεκινήσει η διαδικασία στην ώρα της θα πρέπει να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα της ΑΑΔΕ με το πρόστιμο των 2.500€ να επικρέμαται ακόμη και για τον επικεφαλής της, Γιώργο Πιτσιλή. Θα είναι πάντως τεράστια έκπληξη αν και το δεύτερο αυτό εμπόδιο δεν υπερπηδηθεί.



Το τρίτο εμπόδιο πάντως είναι και το πιο …ψηλό καθώς όλοι «κρατούν» την ανάσα τους ότι οι φορείς (υπουργεία, ΟΤΑ, τράπεζες) έχουν στείλει τα σωστά στοιχεία. Όχι τόσο γιατί και για λάθος στοιχεία προβλέπεται πρόστιμο 2.500€ αλλά γιατί τότε – όπως και πέρυσι – εκτροχιάζεται η διαδικασία και δεν μπορεί να αποφευχθεί η παράταση.



Καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις 17 Μαρτίου, 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι – μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς εισόδημα από άλλες πηγές – θα μπουν στο taxis θα δουν προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες τις φορολογικές τους δηλώσεις. Κι αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, δεν θα χρειαστεί να κάνουν τίποτε, καθώς η ΑΑΔΕ, λίγο μετά το Πάσχα και πριν το τέλος Απριλίου, θα πατήσει εκείνη το κουμπί της υποβολής.

Για τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, με βάση την εγκύκλιο του Γιώργου Πιτσιλή, εξαιρούνται μεταξύ άλλων:

Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους,

Το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών

Οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών εργαζομένου υπέρ των Ταμείων Επαγγελματικής

Ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης

Η εφάπαξ παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

Οι εισφορές που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή και τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του εργαζομένου, του συζύγου και των τέκνων του ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του

Τα διατακτικά σίτισης έως 6€/εργάσιμη μέρα

Η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα

Η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση 24 ή 36 μηνών από την απόκτησή τους

Η ελεγκτική αποζημίωση

Παροχές ύψους έως 5.000€ ετησίως που χορηγούν οι εργοδότες στους εργαζόμενους για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Παροχές που καταβάλλονται από εργοδότη σε εργαζόμενο ως ενίσχυση για την απόκτηση τέκνου εντός 12 μηνών από τον τοκετό, ύψους έως 5.000€ που προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε άλλο εξαρτώμενο τέκνο που έχει ο δικαιούχος γονέας κατά τον χρόνο του τοκετού

Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει θα καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026.

