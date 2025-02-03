Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός στην Αμοργό

Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε στην Αμοργό και όχι στην Κάρπαθο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, είχε μέγεθος 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ

UPDATE: 20:06
Ρίχτερ - Σεισμογράφος

Σεισμός σημειώθηκε στην Αμοργό, το βράδυ της Δευτέρας. 

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού, ο σεισμός -ο οποίος σημειώθηκε στην Αμοργό και όχι στην Κάρπαθο, όπως είχε αρχικά αναφέρει το Γεωδυναμικό- είχε μέγεθος 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος είναι στα 13.9 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 18 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Σεισμός στην Αμοργό

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός σεισμός τώρα Αμοργός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark