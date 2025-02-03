Σεισμός στην Αμοργό

Σεισμός σημειώθηκε στην Αμοργό, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού, ο σεισμός -ο οποίος σημειώθηκε στην Αμοργό και όχι στην Κάρπαθο, όπως είχε αρχικά αναφέρει το Γεωδυναμικό- είχε μέγεθος 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος είναι στα 13.9 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 18 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Πηγή: skai.gr

