Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε υπόμνημα για κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας (Βίντεο)

«Θέλουμε να σταματήσει η ατιμωρησία. Ζητάμε την τιμωρία των υπόλογων πολιτικών όταν υπάρχουν ποινικές ευθύνες», τόνισε η κυρία Καρυστιανού 

Στη Βουλή βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα, η Μαρία Καρυστιανού, καταθέτοντας υπόμνημα με 1,3 εκατ. υπογραφές πολιτών για την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. 

«Θέλουμε να σταματήσει η ατιμωρησία. Αναμένουμε το τι θα πράξει η Βουλή με το αίτημά μας», είπε η ίδια μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες. 

«Καταθέσαμε τις υπογραφές που συγκεντρώσαμε οι οποίες αφορούν στο νόμο περί βουλευτικής και υπουργικής ασυλίας. Ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε την τιμωρία των υπόλογων πολιτικών όταν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Ζητάμε να μην καταπατηθεί άλλο το Σύνταγμα, καθώς από τα πρώτα άρθρα του Συντάγματος ορίζεται ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους», σημείωσε.

Το αίτημα κατατέθηκε στην ειδική γραμματεία της Βουλής.

Σημειώνεται πως φεύγοντας, η κυρία Καρυστιανού και άτομα που τη συνόδευαν κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο κοινοβούλιο. 


 

