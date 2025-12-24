Ευχές από την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», προσθέτει.

As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025

