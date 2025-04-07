Λογαριασμός
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού - Μέλη της τουρκικής μαφίας ετοίμαζαν απόδραση με ομήρους

Συνελήφθησαν 20 έγκλειστοι του σωφρονιστικού καταστήματος - Εντοπίστηκαν πιστόλι και φυσίγγια

Φυλακές Κορυδαλλού

Επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), μετά πό πληροφορίες ότι μέλη της τουρκικής μαφίας ετοίμαζαν απόδραση με ομήρους. 

ελας

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της ΔΑΟΕ, προχώρησαν σε έρευνα σε κοινόχρηστο χώρο κελιού, όπου στο εσωτερικό ηλεκτρικής συσκευής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-πιστόλι,

-γεμιστήρας με 15 φυσίγγια,

-αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, που περιείχε ποσότητα ηρεμιστικού φαρμάκου, συνολικού μικτού βάρους -0,8- γραμμαρίων, εντός πακέτου τσιγάρων,

-κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM, φορτιστής κινητού τηλεφώνου και ζευγάρι ασύρματα ακουστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν 20 έγκλειστοι του σωφρονιστικού καταστήματος για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί ναρκωτικών και του νόμου σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.

ελας

Το όπλο, που κατασχέθηκε, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.

ελας

Πηγή: skai.gr

