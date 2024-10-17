ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένα βερύκοκα Τουρκίας

Αποξηραμένα βερίκοκα ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Συγκεκριμένα, ο Φορέας και ειδικότερα η Περιφερειακή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με στοιχεία «Εκλεκτοί ξηροί καρποί BALLY NUTS ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΤΟΥΡΚΙΑΣ» σε πλαστική κλειστή συσκευασία 250 γρ, με ημερομηνία συσκευασίας 28/08/2024 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 28/08/2025, που συσκευάζεται από την επιχείρηση, BALLY NUTS Κ.Μ. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ Ι.Κ.Ε., με έδρα Φαλήρου 32, ΤΚ 185 42, στον Πειραιά.

Το προϊόν εξετάστηκε από τη Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ, και διαπιστώθηκε ότι περιέχει διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

