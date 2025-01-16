Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός 23χρoνου Αφγανού που έγινε τον Ιούλιο στο κέντρο της Αθήνας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού, ο οποίος αναζητείται, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ο 35χρονος είναι συμπατριώτης του θύματος και σύμφωνα πληροφορίες δολοφόνησε τον 23χρονο, γιατί του χρωστούσε χρήματα.

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, τα ξημερώματα της 11ης Ιουλίου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος ο 23χρονος με αναφερόμενη αιτία τραυματισμού πτώση από δίκυκλο, ο οποίος κατέληξε την 21-7-2024.

Όμως όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική νεκροψία-νεκροτομή, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία τραύματος στο κεφάλι από αντικείμενο και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος, τις πρώτες πρωινές ώρες της 11-7-2024 στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κατά τη διάρκεια συνάντησης του με τον 23χρονο ένεκα προσωπικών διαφορών, του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι με τη χρήση αντικειμένου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

