Συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν άνδρα, 31 ετών, που πυροβόλησε στον αέρα με κυνηγετικό όπλο, ανήμερα του Πάσχα, με τα σκάγια να καταλήγουν στην αυλή της γειτόνισσας, όπου εκείνη την ώρα ήταν συγκεντρωμένη μεγάλη παρέα λόγω της ημέρας. Το περιστατικό συνέβη σε περιοχή του δήμου Βόλβης, ενώ από τα σκάγια αισθάνθηκε προς στιγμήν ενόχληση στο μάτι της μία καλεσμένη της γειτόνισσας, χωρίς όμως να υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού τού πρότερου σύννομου βίου. Ο 31 ετών άνδρας, σύμφωνα με τη δικογραφία, πήρε από το ντουλάπι του σπιτιού το όπλο του παππού του, πυροβολώντας στον αέρα. Ο ίδιος απολογούμενος είπε ότι πρόκειται για έθιμο. «Δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να φτάσουμε εδώ. Πρώτη φορά έπιασα όπλο μετά τον στρατό», είπε, υποστηρίζοντας ότι το όπλο αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο.

Για άκρως επικίνδυνη και επιπόλαιη πράξη έκανε λόγο στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας, σχολιάζοντας την συνήθεια ορισμένων να πυροβολούν στον αέρα την ημέρα του Πάσχα, ενώ ζήτησε την καταδίκη του κατηγορούμενου.

Στο μεταξύ, η καλεσμένη - ανιψιά της γειτόνισσας, στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία ανέφερε ότι αισθάνθηκε πως κάτι μπήκε στο μάτι της. «Πήγα να πλύνω το πρόσωπό μου κι έβγαλα από το μάτι μου ένα μικρό υπόλειμμα σαν σκόνη από μολύβι φυσιγγιού», κατέθεσε, επισημαίνοντας ότι απευθύνθηκε σε φαρμακείο της περιοχής όπου της χορηγήθηκαν σταγόνες και αισθάνθηκε καλύτερα. Διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ ανέφερε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

