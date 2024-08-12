Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/8) στην περιοχή «Μελιδόνι» μεταξύ Αρκίτσας και Λογγού Φθιώτιδας, όταν 21χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από τη μηχανή του.

Ο 21χρονος οδηγός, σύμφωνα με το lamiareport είχε ξεκινήσει από το σπίτι του και άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και βρέθηκε εκτός οδοστρώματος.

Ο άτυχος νέος βρέθηκε πολλά μέτρα μακριά από τη μηχανή του και σκοτώθηκε ακαριαία. Διερχόμενος οδηγός είδε τη μηχανή και ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου που έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του 21χρονου, διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, που παρήγγειλαν και τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

