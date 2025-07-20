Συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε από το Μενίδι και ολοκληρώθηκε στα Πατήσια ένας 46χρονος οδηγός κλεμμένου ΙΧ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 17:20 στο Μενίδι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε ένα οδηγό ΙΧ να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος όμως δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Ο κατηγορούμενος μέσω της λεωφόρου Ιωνίας βγήκε στον Κηφισό ενώ στη συνέχεια στη συμβολή της οδού Λιοσίων με την οδό Τερτίπη έκανε όπισθεν με σκοπό να εμβολίσει τις μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ που τον καταδίωκαν. Τότε ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε τα λάστιχα για να το σταματήσει.

Τελικά, το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο πιο κάτω και ο οδηγός του συνελήφθη χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Μάλιστα, όπως προέκυψε στη συνέχεια ο 46χρονος είχε κλέψει, λίγο πιο πριν, το όχημα από την περιοχή της Μαρίνας Φλοίσβου.

Πηγή: skai.gr

