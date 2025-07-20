Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να εκτιθεί, καταδικάστηκε ο 54χρονος που συνελήφθη δύο φορές, μέσα σε λίγες ώρες, σε σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης, επειδή αυτοϊκανοποιήθηκε σε δημόσια θέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, για το υπόλοιπο της ποινής δόθηκε αναστολή.

Η καταδίκη του 54χρονου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επήλθε μετά από μήνυση που υπέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό THEMA και είχε ως αποτέλεσμα την ποινική του δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι, αρχικά, ο 54χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτη με το γεννητικό του όργανο ανά… χείρας στη στάση «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό. Ο σταθμάρχης επικοινώνησε με την αστυνομία και έτσι ο 54χρονος συνελήφθη.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την επόμενη μέρα, Παρασκευή, και αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, λίγο αργότερα, πήγε ξανά στο Μετρό για να επαναλάβει την πράξη του. Ενημερώθηκε εκ νέου η αστυνομία και κατά την αποβίβασή του στον σταθμό Φλέμινγκ συνελήφθη εκ νέου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Για το υπόλοιπο της ποινής δόθηκε αναστολή. Η καταδίκη επήλθε κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε η αρμόδια εταιρεία και είχε ως αποτέλεσμα την ποινική του δίωξη.

Πηγή: skai.gr

