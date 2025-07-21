Η υπερσύγχρονη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού «HN Κίμων», η πρώτη από τις ελληνικές φρεγάτες πολλαπλών αποστολών κλάσης FDI, εισήλθε στη δεύτερη φάση των θαλάσσιων δοκιμών, στα ανοικτά των ακτών της Βρετάνης στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το Naval News, το οποίο βρέθηκε εν πλω σε μία από τις δοκιμές, με μήκος 122 μέτρα και εκτόπισμα 4.500 τόνων, η φρεγάτα Κίμων είναι έτοιμη να γίνει «ένα από τα πιο ικανά και τεχνολογικά προηγμένα πολεμικά πλοία επιφανείας στην κατηγορία του».

Kimon, the first of the Greek FDI HN multi-mission frigates, has entered its second phase of sea trials off the coast of Brittany, France. @D__Mitch was on board and can now bring you exclusive insights into the vessel’s capabilities and performance. 🇬🇷 https://t.co/GTxcV0uINw — Naval News (@navalnewscom) July 21, 2025

Η δεύτερη φάση θαλλάσιων δοκιμών ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια των sea trials, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό εστιάζει την προσοχή του στα συστήματα μάχης και τα συστήματα πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των ραντάρ, των επικοινωνιών, της σουίτας ηλεκτρονικού πολέμου, του εξοπλισμού πλοήγησης κ.λπ.

Κάθε σύστημα δοκιμάζεται διεξοδικά υπό ποικίλες ρυθμίσεις και συνθήκες, για την προσομοίωση ολόκληρου του φάσματος σεναρίων που μπορεί να αντιμετωπίσει το πλοίο.

Τα συστήματα πρόωσης και πλοήγησης είχαν δοκιμαστεί κατά την πρώτη 24ωρη θαλάσσια δοκιμή στις αρχές Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ, τα στελέχη του ελληνικού κλιμακίου δηλώνουν εντυπωσιασμένα από τις ικανότητες της φρεγάτας «Κίμων» η οποία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ανατολική Μεσόγειο αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο πλοίο στον κόσμο με αυτές τις ανθυποβρυχιακές, αντιαεροπορικές δυνατότητες και τις δυνατότητες πολέμου επιφανείας.

Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη στάδια δοκιμών και τον Δεκέμβριο, η φρεγάτα «Κίμων» θα πλεύσει στη Βρέστη για να παραλάβει τα όπλα της, πριν φτάσει στη Ναυτική Βάση της Σαλαμίνας στα τέλη του 2025.

Μετά την παράδοση της φρεγάτας «Κίμων» θα ακολουθήσει η παράδοση της φρεγάτας «Νέαρχος» την άνοιξη του 2026 και το φθινόπωρο του ίδιου έτους η παράδοση της φρεγάτας «Φορμίων».

Κεντρική φωτογραφία: Η φρεγάτα Κίμων ξεκινά τις θαλάσσιες δοκιμές - Πηγή: naval-group.com

Πηγή: skai.gr

