Φόβοι ότι 30 τουλάχιστον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα σκάφος που μετέφερε μετανάστες ανετράπη ανοιχτά της Κρήτης, εκφράζουν οι ελληνικές αρχές και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το σκάφος, που μετέφερε περίπου 55 μετανάστες, ανετράπη 20 ναυτικά μίλια από το λιμάνι των Καλών Λιμένων, το νοτιότερο σημείο της Κρήτης, το Σάββατο, 21/2. Τρεις άνδρες βρέθηκαν νεκροί εκείνη την ημέρα και το σώμα μιας γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα την Κυριακή.

Δεν έχουν βρεθεί άλλοι επιζώντες ή θύματα έκτοτε. Διερχόμενα πλοία συνεχίζουν να ερευνούν την περιοχή, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με επιζώντες, το σκάφος είχε αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης την Πέμπτη. Το Σάββατο επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Οι αρχές συνέλαβαν δύο Σουδανούς άνδρες, ηλικίας 25 και 19 ετών, ως φερόμενους διακινητές.

«Μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη του 2026, τουλάχιστον 606 μετανάστες έχουν ήδη αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι κατά μήκος της μεσογειακής διαδρομής, σύμφωνα με το πρόγραμμα Missing Migrants του ΔΟΜ. Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο ξεκίνημα χρονιάς στη Μεσόγειο από τότε που ο ΔΟΜ άρχισε να καταγράφει τέτοια στοιχεία το 2014», ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα το γραφείο του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.