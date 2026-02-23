Συνελήφθη 39χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» με 21 κιλά κάνναβης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός μέλος διεθνής εγκληματικής ομάδας που εισήγαγε κάνναβη στην Ελλάδα μέσω αεροδρομίου.

Η σύλληψη έγινε στο «Ελ. Βενιζέλος» κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού, μετά από στοχευμένους ελέγχους και ανάλυση στοιχείων της ΕΛΑΣ.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας σε 16 νάιλον συσκευασίες.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Κυριακήξ, 22/2, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», έναν 39χρονο αλλοδαπό - μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Κατά την έρευνα που έγινε στην αποσκευή του, βρέθηκαν κρυμμένες 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

