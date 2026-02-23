Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους μετανάστες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των μεταναστών που επέβαιναν στο σκάφος που ναυάγησε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ανοικτά των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.

Όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες να ανευρεθούν επιζώντες μειώνονται δραματικά, ενώ οι λιμενικές αρχές ταυτοποίησαν τη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε χθες από παραπλέον πλοίο.

Πρόκειται για μια 28χρονη Σουδανή, η οποία μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου για νεκροψία- νεκροτομή. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τους υπολοίπους τρεις νεκρούς του ναυαγίου.

Στο μεταξύ, οι 18 διασωθέντες από το ναυάγιο παραμένουν στον χώρο του παλιού Ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ώστε στη συνέχεια να προωθηθούν σε δομές της ηπειρωτικής χώρας. Στον ίδιο χώρο έχουν μεταφερθεί και οι 66 παράτυποι μετανάστες που εντοπίστηκαν σε πλοιάριο επίσης στη νότια Κρήτη και διασώθηκαν, λίγες ώρες μετά το ναυάγιο με τα τέσσερα θύματα.

Τέλος, οι τρεις συνολικά αλλοδαποί (υπήκοοι Σουδαν) που κρατούνται καθώς έχουν υποδειχθεί από τους επιβαίνοντες των δύο πλοιαρίων ως οι διακινητές τους, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

