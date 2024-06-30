Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όπου νωρίτερα το απόγευμα εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση.

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περίπου 50 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και περισσότερα από 10 οχήματα, ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν μηχανήματα της αυτοδιοίκησης, ενώ εναέρια μέσα πυρόσβεσης πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού μέχρι την δύση του ήλιου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, που αποτελούνται από 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.