Φωτιές σε δασικές εκτάσεις στην Αρκαδία και τη Θεσπρωτία

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο καθώς και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση, στη θέση Κάτω Αετός, Σαγιάδας, στη Θεσπρωτία.

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές ,1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

