Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιές σε δασικές εκτάσεις στην Αρκαδία και τη Θεσπρωτία

Στην περιοχή Βασκίνα και τη θέση Κάτω Αετός, Σαγιάδας - Κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο καθώς και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση, στη θέση Κάτω Αετός, Σαγιάδας, στη Θεσπρωτία.

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές ,1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιές Αρκαδία Θεσπρωτία Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark