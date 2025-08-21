Φωτιές σε δασικές εκτάσεις στην Αρκαδία και τη Θεσπρωτία

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο καθώς και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση, στη θέση Κάτω Αετός, Σαγιάδας, στη Θεσπρωτία.
Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές ,1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
