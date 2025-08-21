Λογαριασμός
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Εύβοιας - Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Εύβοιας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει δυτικά στην εν λόγω περιοχή και κοντά βρίσκονται κάποια σπίτια χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

