Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Εύβοιας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει δυτικά στην εν λόγω περιοχή και κοντά βρίσκονται κάποια σπίτια χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.