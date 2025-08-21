Πέθανε από ανακοπή ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε παραλία στη Σιθωνία Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Οπως αναφέρεται νεότερη ενημέρωση, διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για τη διάσωσή του εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Διασώστης εκτός υπηρεσίας, που ήταν παρών στο σημείο ξεκίνησε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης άμεσα. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και μεταφέρθηκε στο Κεντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να του παραχθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια αλλά δυστυχώς ο ασθενής κατέληξε. Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 μηχανή ταχείας απόκρισης με 4 συνολικά Διασώστες ΕΚΑΒ.

Ήταν 59 ετών, γεννηθείς στις 29 Μαΐου 1966.

Συλλυπητήρια από όλον τον πολιτικό κόσμο

Για έναν «γλυκό και αξιοπρεπή άνθρωπο» και «συνεπή στρατιώτη της ΝΔ» κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στα social media.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος.Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Ντόρα Μπακογιάννη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Συλλυπητήρια εξέφρασαν, επίσης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην φυσική και την πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. — Nikos Papandreou (@NicosPapandreou) August 21, 2025

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια την οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ. — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 21, 2025

