Πολλές φωτιές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν από την αρχή της ημέρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ήδη αντιμετωπίσει πάνω από 35 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα με 4 από αυτές να ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα από τις επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας:

-Στις 11:02, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Χαβριάτα Κεφαλονιάς, δίπλα σε οικισμό. Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα δασοκομάντος, 8 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα του 112.

- Στις 11:10, φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι Μεσσηνίας. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα δασοκομάντος, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

- Στις 11:22, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Μελία Έβρου. Η φωτιά έχει ελεγχθεί και στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

- Στις 11:26, φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πευκοδάσος στο Κιλκίς. Η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα δασοκομάντος, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέδραμαν μηχανήματα έργου.

Πηγή: skai.gr

