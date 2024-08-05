Έντεκα χρόνια στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου είναι παράδοση... Ο δωδέκατος είναι... έκπληξη και είναι στον ΣΚΑΪ.

Από το Σάββατο 31 Αυγούστου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, η Φαίη Μαυραγάνη θα μας καλημερίζει από τον ΣΚΑΪ με κύρος, ειδήσεις και χαμόγελο.

Δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην κοινωνία, ερευνώντας θέματα με πρωταγωνιστή τον / την πολίτη.

Εκεί όπου η καρδιά της ενημέρωσης χτυπά δυνατά. Επικαιρότητα, ειδήσεις πριν γίνουν viral στο διαδίκτυο, καλεσμένοι που έχουν κάτι σημαντικό και χρήσιμο να πουν. Παράθυρο σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Η οικονομία αλλιώς...

Μια μεγάλη, ζεστή ΚΑΛΗΜΕΡΑ από τη Φαίη Μαυραγάνη έρχεται σύντομα στον ΣΚΑΪ.



