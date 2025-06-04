Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνει την ίδρυση Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση της πρόληψης και της άμεσης απόκρισης στις δασικές πυρκαγιές.

Η νέα μονάδα ενισχύει επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Η στελέχωσή της θα πραγματοποιηθεί άμεσα με προσωπικό από την προκήρυξη που είναι σε εξέλιξη, διασφαλίζοντας την αξιοποίηση εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αποστολής της.

Πηγή: skai.gr

