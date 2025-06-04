Λογαριασμός
Ίδρυση νέας ΕΜΟΔΕ στην Καβάλα: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας και της δασοπροστασίας στη Βόρεια Ελλάδα

Η νέα μονάδα ενισχύει επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς - Η στελέχωσή της θα πραγματοποιηθεί άμεσα 

Πυροσβεστική

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνει την ίδρυση Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση της πρόληψης και της άμεσης απόκρισης στις δασικές πυρκαγιές.

Η νέα μονάδα ενισχύει επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Η στελέχωσή της θα πραγματοποιηθεί άμεσα με προσωπικό από την προκήρυξη που είναι σε εξέλιξη, διασφαλίζοντας την αξιοποίηση εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αποστολής της.

Πηγή: skai.gr

TAGS: υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δασικές πυρκαγιές Καβάλα
