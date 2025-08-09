Προς οριοθέτηση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής, κάτω από το ύψωμα Μερέντα.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, ένα αεροσκάφος και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μυρρινούντος - Αγίας Αικατερίνης από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου εως και το ύψος της οδού Αυλακίου.

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, αναφέρει πως η φωτιά έχει περιοριστεί, ενώ ανήρτησε και βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

