Φωτιά τώρα στην Κρήτη

Κρήτη: Φωτιά σε αποθήκες στα Πεζά

Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αποθήκες στα Πεζά- Έχουν προκληθεί ζημιές στο εσωτερικό των παλιών αποθηκών

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς, που ξέσπασε το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, σε παλιές αποθήκες της Ένωσης Πεζών, στα Πεζά του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων.

Στο σημείο επιχειρούν δεκα πυροσβεστες που έσπευσαν άμεσα, με τέσσερα οχήματα. Η φωτιά φαίνεται πως έχει προκαλέσει ζημιές στο εσωτερικό των παλιών αποθηκών, ενώ από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια, οι φλόγες να μην επεκταθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

