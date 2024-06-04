Από αύριο, Τετάρτη 5 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ειδικότερα, το υπουργείο αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους για τα παρακάτω προγράμματα της Αγροτικής Εστίας:

Κοινωνικός / ιαματικός τουρισμός : 53.500 δικαιούχοι Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα: 1.500 παιδιά Εκδρομικό πρόγραμμα: 12.500 δικαιούχοι Δωρεάν παροχή βιβλίων: 130.000 δικαιούχοι Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου: 32.500 δικαιούχοι Χρηματικά βοηθήματα : 1.000 πολύτεκνες μητέρες αγρότισσες και 4.000 τρίτεκνες μητέρες αγρότισσες.

Αιτήσεις

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα ΚΕΠ, θα πρέπει να προσκομίσουν:

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (πχ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της.

Αναλυτικά τα 7 προγράμματα για το 2024 έχουν ως εξής:

Κοινωνικός τουρισμός. Αφορά σε διακοπές 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις) για 50.000 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025.

Ιαματικός τουρισμός. Αφορά σε διακοπές 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις) και πέντε απλές λούσεις για 3.500 δικαιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος και των σχετικών καταλυμάτων από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025.

Εκδρομικός τουρισμός. Αφορά σε εκδρομές τεσσάρων (4) ημερών για 12.500 δικαιούχους και πάντα με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος αυτού από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025.

Παιδικές κατασκηνώσεις. Αφορά σε πρόγραμμα διάρκειας 16 ημερών για 1.500 παιδιά δικαιούχων της Αγροτικής Εστίας.Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ισχύει από: 22-6-2024

Δωρεάν βιβλία. Το πρόγραμμα αφορά 130.000 δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν βιβλία της επιλογής τους συνολικής αξίας 20 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 30 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούχου, από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλη τη χώρα. Η ισχύς του συγκεκριμένου προγράμματος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025.

Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Το πρόγραμμα αφορά σε 32.500 δικαιούχους για θεατρικές παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025. Για κάθε δελτίο η επιχείρηση επιδοτείται με ποσό μέχρι 15 ευρώ για την Κεντρική Σκηνή και με ποσό μέχρι 12 ευρώ για την Παιδική Σκηνή.

Χρηματική βοηθήματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες που θα λάβουν βοήθημα 1.000 ευρώ και 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023.

Κλήρωση

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό των αιτήσεων που προβλέπεται στα Προγράμματα ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ, ακολουθεί κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανομή των δικαιούχων γίνεται αναλογικά σε όλους τους νομούς, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του ΟΠΕΚΑ.

